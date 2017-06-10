Японская компания создаст собственный голосовой помощник

В SoftBank обещают, что разработка девайса займет не больше года

SoftBank совместно с японским стартапом Plengoer Robotics разрабатывают Plen Cube – компактный персональный помощник.

Устройство работает через подключение к Wi-Fi и оснащено технологией распознавания лица и голоса. Plen Cube будет «говорить» на японском, английском, китайском и корейском языках. Девайс поступит в продажу на рынках Японии, Сингапура Южной Кореи и Северной Америки. По какой цене его можно будет приобрести пока не уточняется.

Подобные устройства выполняют самые разные голосовые команды — от проигрывания музыки до онлайн-поиска. Plen Cube может, например, дать команду телевизору показать видео со смартфона.

Напомним, крупнейшие технологические компании Google и Amazon уже создали своих виртуальных ассистентов — Google Assistant и Amazon Echo. Они были представлены в 2016 и 2014 году соответственно.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, какой виртуальный помощник самый умный. Консалтинговая компания Stone Temple провела исследование, в ходе которого выяснила, какой из четырех самых популярных виртуальных ассистентов на рынке является самым умным — Google Assistant, Siri, Cortana или Alexa. Специалисты Stone Temple задали виртуальным помощникам 5 тыс вопросов, которые потенциально могут поступить от пользователей, и вели детальный учет всех ответов.

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По материалам asia.nikkei.com