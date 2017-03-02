HR в электронной коммерции: как развитие e-commerce меняет рынок труда?

Этот и другие вопросы эксперты обсудили на бизнес-встрече 28 февраля

Стремительное развития рынка электронной коммерции, активное использование компаниями интернет-технологий и рост стартапов повлекли за собой изменения и в других отраслях. В частности — в сфере управления кадрами. Интернет-проекты, стартапы и другие компании, работающие на рынке e-commerce, на разных этапах развития нуждаются в разных специалистах. Кроме того, существует множество нюансов касательно оформления сотрудников, их мотивации, передачи некоторых бизнес-процессов на выполнение другим компаниям и т. д.

28 февраля в Киеве прошла вторая специализированная встреча «Эффективный персонал для собственников e-commerce. Как найти и удержать?», в ходе которой эксперты-практики поделились секретами поиска, найма и оформления сотрудников в интернет-проектах, а также обсудили текущие тенденции на рынке труда.

«Кадры решают все. С этим утверждением трудно не согласиться. Так как без хорошей команды проблематично воплотить даже самые выигрышные идеи. Комплексный подход поможет собрать действительно эффективный и мотивированный коллектив».

Одной из центральных тем на встрече стал поиск новых сотрудников, а также вопрос аутстаффинга и аутсорсинга. Татьяна Галака, начальник отдела трудовых отношений в компании «Нова Пошта» объяснила разницу между этими понятиями. А также эксперты посоветовали на бояться отдавать часть задач на выполнение другим компаниям, специализирующимся именно на этих процессах.

Мотивация стала еще одним фокусом обсуждения. Своим опытом вдохновения команды поделился основатель курьерской службы доставки DelFast Даниил Тонкопий. По его словам, результаты работы команды не зависят от зарплаты. «Должно быть что-то, что заводит ваших сотрудников. Что-то настоящее», — отметил Даниил. В DelFast — это философия здорового образа жизни, любовь к спорту и велосипедам, защита окружающей среды.

О мотивации говорил в своем докладе и Фрол Харько, ведущий специалист отдела обучения компании Фокстрот, специалист по счастью. Он считает, что счастье — это не результат, а инструмент, который позволяет достигать любых высот. Работодатель, который хочет иметь продуктивный и, при этом, счастливый коллектив, может использовать различные инструменты нефинансовой мотивации. Например, внедрять наставничество в компании, помогать развиваться сотруднику в том направлении, который интересует его.

Михаил Лизанец, со-основатель Moneyveo, поделился секретом, как собрать и выстроить мотивированную команду профессионалов на этапе стартапа. По словам Михаила, на начальном этапе стартапу необходимы так называемые «3 H»: Hipster, Hacker, Hustler. То есть, кто-то, кто будет источником идей, кто будет воплощать эти идеи в жизнь и тот, кто будет отвечать за коммерческую сторону проекта и продвижение на рынке. Кроме того, по словам Михаила, в начале деятельности стартапу необходимы сотрудники, которые могут выполнять разные задачи.

О важности бренда работодателя рассказала Валерия Казадарова, основатель и управляющий партнер компании Talent4Business. По ее словам, 84% американцев склонны поменять текущее место работы, если им предложат вакансию в компании с выдающейся репутацией. Поэтому работодателям необходимо развивать свой бренд. Самыми эффективными инструментами для этого являются:

отношение с уважением к своим работникам

создание такого продукта или сервиса, чтобы люди сами захотели работать в данной компании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Рынок электронной коммерции Украины — один из самых динамичных в Европе. Его рост составлял по 35% последние два года.

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