Платежные решения на страховом рынке: шесть основных тенденций

Вчера, 13 июня, в Киеве прошла первая иншуртех-конференция в Украине Insurance NEXT’ UA 2017, посвященная развитию страховой сферы в условиях становления цифровой экономики

Одной из тем, которые обсуждались в ходе конференции, стали платежи в современной отрасли страхования. В своем докладе «Передовые платежные решения в мире и Украине. Возможности для страхового рынка» управляющий партнер Softinvest Дмитрий Зарахович выделил шесть основных тенденций развития страховой сферы, с точки зрения платежей:

1. Тенденция «P2P»

По мнению докладчика, как транзакционный, так и страховой бизнес сейчас постепенно отходят от услуг традиционных банков и уходят в финтех. Основная причина – прозрачность, удобство и низкая затратность финтех-транзакций.

Принцип «P2P» в страховой сфере отражает суть страхования «человека человеком», а именно, общий фонд страховых компаний P2P формируется за счет денег клиентов, которые они отдают за полисы. В случае наступления страховых случаев средства извлекаются именно из этого общего фонда. В конце года оставшиеся средства распределяются между страхователями и P2P-компанией.

2. «On-demand страхование», т.е. «включение» страховки по необходимости, что является финансово более выгодным для клиента.

К примеру, стартап Trov предлагает клиентам оплачивать страховку по необходимости. Компания собирает данные о потенциальных объектах страхования своих клиентов и хранит эту информацию в собственной облачной базе данных.

Пользователи при этом могут использовать специально разработанные мобильные приложения, чтобы включить страховку только на тот период времени, когда она нужна клиенту, к примеру — когда объект страхования находится в активном пользовании и не покрыт никакой другой страховкой.

3. Телематика

Направление прослеживается в сфере автострахования и страхования здоровья. Идея заключается в том, что страховая компания анализирует вождение клиента с помощью специального устройства, которое подключается к автомобилю или напрямую через смартфон клиента, что помогает более точно определить степень риска вождения последнего.

4. Трансформация рынка труда под влиянием robotics

Роботизированные консультанты уже сейчас постепенно трансформируют сферу управления капиталом и финансового консультирования, утверждают специалисты организации Wealth Management Association. К примеру, в ноябре прошлого года в Сингапуре была проведена первая сделка на роботизированной консалтинговой платформе Welnvest, которая предоставляет сервис за более низкую комиссию и позволяет сокращать расходы. Более того, каждый пятый сотрудник в Азии опасается, что его заменят роботы.

5. Страховщики инвестируют в интернет вещей

С помощью интернета вещей компании имеют возможность уловить изменения потребительского поведения и разработать различные модели ценообразования. Отличный пример – телематика и корректировка страхового тарифа в зависимости от стиля вождения.

6. Применение технологии блокчейн в страховании

Страховые компании начали активно интересоваться технолгией блокчейн.

Так, в прошлом году MetLife стала первой страховой компанией, присоединившейся к блокчейн-консорциуму R3. Компания намерена изучить возможности применения технологии для управления инвестициями, бизнес-процессинга, администрирования полисов, клиентских платежей и распределения доходов.

Более того, с 2014 года такие крупные компании как AXA, Generali, Allianz, Lloyds of London и Mutual Insurance инвестировали миллионы в изучение технологии блокчейн.

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