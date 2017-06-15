Есть бесконтакт! В tachcard реализовали оплату смартфоном по Bluetooth

Как оплачивать смартфоном в городской среде и почему разработка украинского стартапа может создать серьезную конкуренцию NFC — читайте далее

Финансы мигрируют в смартфоны — под таким лозунгом проходит чуть ли не каждая технологическая конференция. Тем не менее, в Украине все еще очень мало глобальных сервисов, которые позволили бы полностью отказаться от наличных и заменить банковские карты смартфонами. Причина в том, что довольно сложно спроектировать универсальное для городской среды решение для cashless расчетов. При этом потребность в таком решении растет. Компании, сумевшие в числе первых реализовать и внедрить такое в бизнес-процессы основных игроков рынка, соберут лояльную клиентскую базу, заложив основу для успешной работы бизнеса страны в цифровом формате.

Требования к такому решению очевидны. Во-первых, это должен быть мобильный кошелек, включающий всевозможные платежные инструменты. Во-вторых, пользоваться таким способом оплаты должно быть максимально быстро. В-третьих, стоимость интеграции такого решения для торговца должна быть достаточно низкой. Если с первым пунктом большинство финтех компаний в Украине так или иначе справляются, то второй и третий — это те камни преткновения, которые в разных комбинациях мешают существующим решениям стать универсальными. На iForum 2017 мы познакомились с ребятами из команды tachcard — молодого провайдера мобильных платежей. Украинский стартап разработал амбициозное решение, которое поможет торговцам принимать платежи по-новому. Это очень просто для покупателя со смартфоном и практически ничего не стоит для торговца. На форуме компания демонстрировала пилотное решение — оплата в почтоматах, терминалах и вендинговых автоматах по Bluetooth с помощью смартфона. Подробнее читайте дальше.

Что предлагает tachcard ?

Компания разработала решение, которое максимально упрощает взаиморасчеты и прием платежей насколько это возможно. Покупателю достаточно очень близко поднести свой смартфон к приемнику и выбрать карту для списания средств. При этом приемником может быть другой смартфон или специальный стикер на кассе, почтомате, терминале, кофе-автомате, и других автоматизированных системах.

Таким образом, вместо привычных банкнот и банковских карт, расплатиться с кем-то, заплатить за посылку, кофе, или, например, пополнить мобильный в терминале можно будет бесконтактно с помощью любого смартфона. А значит купюроприемники и дополнительные платежные терминалы (в случае с почтоматом) больше не понадобятся. Все платежи будут проводиться «по воздуху» с помощью банковских карт, привязанных к приложению. Торговцу при этом достаточно всего лишь подключить к системе устройство Tachpay от tachcard, работающее на основе iBeacon технологии. Цена такого устройства не превышает 30 уе, а подключение занимает считанные минуты.

В tachcard отмечают, что такой функционал, в отличии от NFC, можно просто и недорого внедрить в любую автоматизированную систему. При этом в смартфоне должен быть Bluetooth (есть во всех) и приложение tachcard. И все. Решение не требует привязки к банку и может быть внедрено в любое существующее приложение торговца. Для этого у tachcard есть Open API SDK, который компания отдает разработчикам бесплатно. Если же у логистической компании, интернет-магазина, любого другого поставщика товаров и/или услуг нет своего приложения, в tachcard предлагают White label — брендированное под торговца приложение tachcard. Но даже это не обязательно. Клиенты такого торговца всегда могут совершать оплату с помощью приложения tachcard.

С какими автоматами совместима система?

Интегрировать бесконтактную оплату tachcard можно в любую систему — вне зависимости от того, подключена она к интернету или нет.

Как это работает?

Клиент подносит смартфон с приложением к специальному стикеру на передней панели автомата. Затем выбирает в приложении карту, с которой будут списаны деньги, и подтверждает платеж. Получив сигнал про платеж, автомат совершает продажу. Если автомат подключен к интернету — сигнал приходит от сервера торговца. Если же не подключен — сигнал приходит от смартфона покупателя. В этом основное различие в интеграции технологии для автоматов разного типа.

В обоих случаях данные передаются автомату по Bluetooth через интегрированное устройство Tachpay. Оно может взаимодействовать с автоматом по популярным протоколам MDB, CCNET, ID003 и т.д.

В случае взаимодействия двух смартфонов ничего дополнительно не нужно, ведь у них обоих есть на борту Bluetooth. Ребята из tachcard рассказали, что уже тестируют передачу денег между смартфонами через Bluetooth и очень скоро приложение tachcard будет уметь это делать.



Как это работает на практике?

Работа почтомата

Аналогичным образом происходит взаимодействие с вендинговым автоматом. Разница лишь в том, что такой автомат не подключен к интернету и сигнал об оплате получает от смартфона.

Работа терминала

Что ж, как видим, решения tachcard довольно удобные для клиента. Расчет проходит быстро, особых требований нет, ведь все необходимые технологии есть во всех смартфонах. При этом интеграция решений не требует особых затрат от торговца, достаточно желания сделать мир лучше. Ребята уверены, что, в отличии от других бесконтактных решений, например, NFC, решения tachcard способны стать массовыми уже сегодня.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В Украине запустили мобильный кошелек Vodafone Pay