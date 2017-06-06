С Днем журналиста: как СМИ влияют на финграмотность украинцев

Сегодня, 6 июня в Украине отмечают профессиональный праздник журналисты, корреспонденты и репортеры

Средства массовой информации отчасти формируют представление читателей о происходящем в политике, экономике и социальной жизни страны. Ко Дню журналиста редакция PaySpace Magazine опросила финансовых журналистов, чтобы узнать, как их тексты влияют на повышение финансовой грамотности украинцев.



Журналисты являются важными участниками в формировании понимания происходящего на финансовых рынках. СМИ помогают разобраться — кому из участников финансового рынка верить, почему, и так далее. Никто не придумал большего мерила намерений компании и её собственников, чем прозрачность. Пиар, разумеется, имеет место, но и читатель, особенно на территории пост-советсткого пространства, может между строк прочитать или почувствовать, где правда, а где банк или страховщик переигрывает. Можно сказать, что искусство чтения между строк — генетически передалось всем людям, выросшим из «широких штанин» пост-советской реальности.

И если финансовый институт вообще не появляется в СМИ, то следует задуматься — а почему банк или страховая непубличные? У них есть причины что-то скрывать? Но почему же тогда депозиты или премии они собирают на массовом рынке и в ритейле?

В стране есть много профильных изданий, которые доступным и простым языком пишут о финансовых рынках, и объясняют, что и почему происходит с украинскими банками, страховыми компаниями, финансовыми посредниками, а также — с налогами, и так далее. Читая профильные СМИ, можно довольно быстро — я думаю, за год — научиться самому читать финансовую отчетность банков, страховщиков, предприятий. И в этом — очень важная миссия СМИ.

Такие издания, как Деньги.ua, Минфин, Простобанк, PaySpace Magazine — остаются верными путеводителями для читателей в мире финансовой грамотности, помогая понять, что, где и почему происходит в бизнес-среде.



Команда «Финансового клуба» верит в то, что для принятия верных финансовых решений читатель должен иметь доступ к объективной, точной информации, смотреть на мир не через калейдоскоп «зрад» и «перемог», а научиться видеть плюсы и минусы любого явления.

Поэтому читателя мы завлекаем не громкими заголовками, непроверенными сенсациями или сплетнями, а профессиональными объяснениями что и почему происходит на финансовом рынке.

Мы верим, что это повышает финансовую грамотность читателей: не только ту, которая касается практических советов как выбрать депозит или взять кредит, а и ту, которая объясняет связь между депозитными и кредитными ставками, между ценами на пшеницу и курсом в обменниках, между судебной системой и ценами на проблемные активы. И в этом контексте финансовая журналистика является многофункциональной. Она не только информирует украинцев о новостях банковского рынка, развлекает его интригующими расследованиями, но и обучает своими аналитическими статьями, позволяет читателю в удобной форме пройти «экспресс-курс» по основам финансов и банковского дела.



Основная тема нашего издания — цифровые платежи. В Украине немного журналов, которые освещают эту тематику. Да и сам тренд безналичных расчетов пока только набирает обороты. Наша миссия — рассказать своей аудитории о современных украинских и зарубежных способах оплаты. Показать, как они упрощают шопинг. И убедиться, что наш читатель знает достаточно о правилах безопасности при расчетах банковской картой, смартфоном и другими гаджетами.

Из наших статей можно узнать о том, как безопасно снимать деньги в банкомате и оплачивать коммунальные услуги онлайн. А также разобраться в более сложных материях — инвестировании в Bitcoin или подключении процессинга. Мы считаем, что знакомство с инновациями — ключ к финансовой грамотности в цифровую эпоху.

Как журналисты влияют на повышение финансовой грамотности в Украине? Вопрос, который сразу вызывает сомнение – а действительно ли все это кому-то нужно? Кому-то, наверное, таки нужно. Но как-то странно говорить о финансовой грамотности в столь бедной стране, где люди живут на полторы тысячи в месяц, и при этом, где можно за день вывести из банка несколько миллиардов. Где официально убыточный бизнес – необходимость. Где можно говорить о честной журналистике и писать о борьбе с теневым сектором, получая при этом зарплату в конверте. Где можно рассказывать на всю страну о громких махинациях, но не потому что ты что-то узнал, а потому что тебе кто-то об этом рассказал.

Понятие финансовой грамотности в это все как-то не укладывается. Оно мутирует на глазах в нечто другое. И когда думаешь об этом в контексте общественной значимости финансовых журналистов, возникает полнейший ступор. Единственное, что приходит в голову на это счет – журналисты должны сделать так, чтобы те самые по-настоящему финансово-грамотные люди смогли обмануть как можно меньше других людей. И в идеале – понесли за это ответственность. Но идеал от практики, как правило, далек почти бесконечно.

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