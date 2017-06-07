Ответственные за платежи: лидеры торгового эквайринга в Европе

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Авторы ежегодного отчета Nilson Report составили список компаний, которые занимаются приемом платежей в Европе — Top Merchant Acquirers in Europe. Согласно данным исследования, первое место в рейтинге торговых эквайеров за 2016 год досталось Сбербанку.

В Европе насчитывается около 9,4 млн магазинов, которые принимают к оплате карты Visa и Mastercard. За прошлый год крупнейшие провайдеры торгового эквайринга в регионе (40 компаний) обработали в этих торговых точках более 57 млрд транзакций на сумму $2,524 трлн.

Среди них 7,27 млрд транзакций было совершено онлайн или с мобильных устройств (473,77 млрд долларов).

Какие провайдеры обрабатывали эти платежи — смотрите на инфографике

Сбербанк увеличил количество обработанных транзакций на 41%. И таким образом опередил Worldpay, став крупнейшим эквайером Европы с 7,50 млрд платежей в год. Worldpay занимает второе место с 7,23 млрд транзакций. За ним следует Barclays с 5,06 млрд платежей, Nets с 3,62 млрд и Credit Mutuel с 3,24 млрд транзакций.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В 2016 году глобальные расходы с кредитных и дебетовых карт платежных систем American Express, Diners Club / Discover, JCB, Mastercard, UnionPay и Visa превысили 20 триллионов долларов. Об этом говорится в отчете Nilson Report «Global Cards Report 2016».

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