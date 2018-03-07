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Без рубрики
07.03.2018
В Москве пройдет WECON — MOBILE-FIRST FORUM 2018
18.01.2018
В НБУ рассказали, какие нарушения были выявлены в обменниках за год
16.01.2018
Сотрудник украинского банка украл у клиента $100 тыс
02.08.2017
Еще один украинский банк обанкротился
21.06.2017
Alfa Jazz Fest 2017: дополненная реальность в приложении Alfa Mobile
06.04.2017
Deutsche Bank запускает мобильные NFC-платежи
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
20.03.2017
Банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже — НБУ
30.11.2016
Спасибо, не надо: пользователи против мобильных кошельков
27.09.2016
Активы 40 банков-банкротов выставлены на торги
19.09.2016
Кто возьмется за стандартизацию Blockchain
08.09.2016
К R3 впервые присоединилась биржа
30.08.2016
Amazon против контрафакта: что ожидает продавцов на сайте?
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
26.08.2016
Владельцам iPhone советуют срочно обновить ОС
22.08.2016
Рынок e-commerce: прогноз на 2016 год
10.08.2016
QIWI переведет весь процессинг на технологию блокчейн
02.08.2016
Финтех стартапы требуют регуляции цифровых валют
25.07.2016
В России может появиться первая пластиковая банкнота
21.07.2016
Самый дорогой банк в мире представит робота-консультанта
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