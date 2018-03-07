В Москве пройдет WECON — MOBILE-FIRST FORUM 2018

В фокусе WECON — MOBILE-FIRST FORUM 2018 — мобильная экосистема

28 марта 2018 года в Москве состоится конференция WECON — MOBILE-FIRST FORUM 2018. Это большая и открытая дискуссия, в которой примут участие представители крупнейших банков, страховых компаний, микро-финансовых организаций, финансовых брокеров, платежных систем, операторов связи, онлайн и офлайн ритейла.

Они поделятся своим видением и пониманием стратегии mobile-first в построении бизнеса и коммуникации с клиентом, роли новых технологий и мобильных платежей, а также тем, как это влияет на бизнес модель.

Формат мероприятия: выступления топовых спикеров, презентации практических бизнес-кейсов, большие интерактивные дискуссии, неформальное общение.

Главной ценностью конференции является сугубо профессиональная аудитория. Все участники — значимые фигуры индустрии. Руководители компаний и представители топ-менеджмента выбирают данную площадку для встреч, обсуждений, поиска новых решений, контактов, партнеров.

Подробная информация о программе и условиям регистрации на нашем сайте www.4wecon.com

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — ТОП-20 стран, в которые стоит инвестировать