Что происходит со ставками по депозитам — Владислав Рашкован

ВЛАДИСЛАВ РАШКОВАН,

Заместитель исполнительного директора МВФ

В 2017 в это время я опубликовал график динамики процентных ставок по депозитам и сейчас решил его обновить

Предыстория:

В апреле 2015 года средние ставки по новым депозитам домохозяйств в валюте были близки к максимальным за последние 10 лет: 8.9% (выше было только зимой во время кризиса 2008-2009 года); Ставки по новым депозитам в грн на ту же дату показывали почти максимум с 2008 года: 19.9% (в кризис 2008-2009 года ставки поднимались только до 17.1%, в конце 2012 года на фоне нулевой инфляции и без кризиса краткосрочно ставки поднимались до 20% — на это действовали основные 2 фактора: сжатие ликвидности со стороны НБУ, который страстно удерживал курс гривни на уровне 8, а также большое количество банков-пылесосов, которые задирали ставки до небес, чтобы финансировать бизнес-проекты своих собственников);

Что мы имеем на конец января 2018 года:

Депозитные ставки в валюте показывают исторический минимум – за последние 10 лет новые депозиты еще не привлекали по средней ставке в 2.7%. Не думаю, что такая ставка была и в 90-х;

Депозитные ставки в гривне тоже падали, начиная с апреля 2015 почти постоянно (с небольшими коррекциями по пути), и в октябре 2017 года достигли 10.5% — уровня сентября 2008 года.

Я прогнозировал, что на конец 2017 года банки будут привлекать депозиты от физ лиц по ставкам ниже 10%, но этого не случилось – после октября 2017 ставки по депозитам снова пошли вверх и на конец января 2018 года были уже на уровне 11.6% (тоже неплохой уровень – близок к локальным минимумам 2011 года, но все равно выше, чем я предполагал).

Что же произошло и почему? По-моему, есть три объяснения:

1. Ставка по депозитам выросла вслед за учетной ставкой НБУ. Хорошо это или плохо? Хорошо. Значит, у НБУ действенный инструмент монетарной политики, и когда придет время снижения учетной ставки, депозитные ставки также пойдут вниз, особенно в гос банках, которые сегодня являются маркетмейкерами;

2. А то, что НБУ повысил ставку, хорошо или плохо? Хорошо. Это реакция на увеличившиеся риски экономики. И НБУ, как независимый институт, указал всем экономическим игрокам на риски. И все игроки внимательно начали следить за действиями и коммуникациями регулятора, чего раньше никогда особо не было. И очень надеемся, что начнут координировать свои политики в сложные 2018-2019 годы.

3. А вот то, что выросли риски экономики, это плохо. Так как повышаются не только риски более медленного экономического роста, но и подрываются основы макроэкономической и финансовой стабильности в стране. НБУ говорит об этом в своем инфляционном отчете. И как только эти риски будут снижены, инфляция пойдет вниз, НБУ снова снизит учетную ставку, а за ней пойдут и ставки по депозитам. Вот такие экономические законы

А вот пойдут ли вслед за этим ставки по кредитам вниз – это уже другая история, так как на кредитном рынке действуют другие негативные силы и риски – защита прав кредиторов все еще остается мечтой для тех самых кредиторов — и здесь уже играют роль законы вполне юридические.

Как результат, значительный кредитный риск (риск невозврата) закладывается в цену кредита, и негативно влияет на спрос на кредиты со стороны бизнеса. И это также негативно влияет на экономический рост. Так снова переплетаются экономические и юридические законы.

В связи с этим есть 2 вывода:

Не трогайте НБУ – команда там знает, что делает. С помощью своих инструментов НБУ сможет снизить инфляцию, и снизить стоимость ресурсов для банков, а также снизить уровень неопределенности и неуверенности в будущем для экономических агентов.

Позвоните своему депутату и попросите проголосовать за законопроекты, призванные уменьшить кредитный риск для банков – список их достаточно большой. В результате этой работы Парламента и судебной системы ставки по кредитам пойдут вниз, и это будет способствовать более быстрому экономическому росту.

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