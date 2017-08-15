Почему удобный наложенный платеж нужен всем

Андрей Кривошапко

директор «Пост Финанс»

Обратный денежный перевод за товар на банковскую карту – большой шаг вперед для обоих рынков, e-commerce и доставки

Исследование онлайн-торговли и поведения покупателей, которое провели в «Нова пошта» весной этого года, показало: с 2012 года количество людей, которые никогда не оплачивали онлайн-покупки банковской картой, снизилось более чем вдвое. Больше покупателей стали расплачиваться картой на сайте магазина (около 30% опрошенных) и наличными курьеру или магазину при получении товара (23%). При этом удивительный факт: количество людей, которые оплатили товар в посылке обратным денежным переводом или, как говорят, «наложкой», снизилось на несколько процентных пунктов. Тренд налицо: люди чуть меньше доверяют продавцам и берегут собственные деньги.

На мой взгляд, показательно, что украинцы стали требовательнее к безопасности платежей. Главными барьерами для использования карты они называют отсутствие опции «оплатить картой» на сайтах магазинов и неуверенность в сервисе. И это можно как минимум понять. Как максимум, нужно предложить клиентам альтернативы, чтобы шопинг был удобнее, а оплата – легче и безопаснее.

В этом контексте обратный денежный перевод за товар на банковскую карту – большой шаг вперед для обоих рынков, e-commerce и доставки. По данным клиентских опросов, сервис стал самым ожидаемым в этом году, причем для всех категорий пользователей «Нова пошта». Услуга, которую компания запустила совместно с «Пост Финанс» и UAPAY, работает с конца июля, и за эти несколько недель количество оформленных переводов на карту выросло втрое. Уверен, что и доверие к «наложке» вырастет уже к началу следующего года.

Этот и другие сервисы, облегчающие онлайн-шопинг, очень нужны украинским потребителям. Они хотят покупать больше и делать это удобно, и рынок уже создает для этого предпосылки. Несколько лет подряд украинский e-commerce демонстрирует поразительные темпы прироста. Ежегодно это плюс 30-60% в количественном выражении, и прогнозы для отрасли самые благоприятные.

Они подтверждаются цифрами. За І полугодие 2017г. только «Нова пошта» доставила для клиентов сегмента e-commerce более 14 млн отправлений. Это на 31% больше аналогичного показателя прошлого года. Во втором полугодии, по нашим расчетам, тренд сохранится. Растущий аппетит украинцев к шопингу в интернете требует от участников процесса – торговых площадок, операторов доставки и их финансовых партнеров – обеспечения возможности платить за покупку легко, удобно и безопасно. Сами клиенты диктуют это условие.

В результате онлайн-торговля в Украине станет ближе к развитым странам по уровню легкости, удобства и цивилизованности правил игры. Сейчас, по данным European B2С E-commerce Report, наша страна удерживает первенство среди самых быстрорастущих рынков онлайн-торговли в Европе. Вместе интернет-торговцы и игроки смежных отраслей вполне способны совершить экономическое e-commerce чудо. Для этого еще многое нужно сделать, но начало уже положено.

*«Пост Финанс» — компания, которая работает на рынке финансовых услуг с 2012 года и входит в группу «Нова пошта». В сети «Нова пошта» работает более 1500 касс, в которых можно оформить и получить денежный перевод

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО: Что происходит в украинском e-commerce: интервью с основателем Rozetka.ua Владиславом Чечеткиным