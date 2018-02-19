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Киевстар
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
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Погода
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в Одессе
Киевстар
19.02.2018
Мошенники нацелились на мобильные счета украинцев
07.02.2018
Даже анонимные абоненты смогут получить Mobile ID
19.01.2018
Киевстар заключил партнерство с одной из ведущих платежных компаний мира
27.12.2017
Mobile ID: в Украине тестируют новый способ идентификации личности
09.11.2017
Киевстар подал документы в НБУ для запуска платежного бизнеса
03.11.2017
Киевстар хочет получить разрешение на осуществление банковских операций
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
01.07.2016
НБУ выдал финансовую лицензию дочерней компании Киевстар
07.04.2016
Киевстар представит новые финансовые услуги для своих абонентов
08.12.2015
“Киевстар” запустил интернет-магазин
06.11.2015
Киевстар выйдет на рынок микрокредитования
02.10.2015
Абоненты Киевстар смогут расплачиваться смартфонами в супермаркетах
18.09.2015
Электронное правительство через смартфон: Киевстар показал Mobile ID
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
14.09.2015
Как расплатиться SIM-картой в интернете?
30.06.2015
Платежи со смартфона: что предлагают украинские мобильные операторы
10.06.2015
Киевстар планирует заняться финансами
07.02.2014
Абоненты «Киевстар» могут пополнять платежные карты MasterCard мобильными деньгами
22.01.2014
Gemalto будет участвовать в запуске NFC-платежей в Украине, предоставив свои SIM-карты UpTeq Киевстару
16.12.2013
NFC-платежи теперь и в Украине
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