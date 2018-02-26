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Ощадбанк
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Ощадбанк
26.02.2018
Платежи по отпечатку пальца: Ощадбанк запустил новую функцию
26.02.2018
В Ощадбанке рассказали, что ждет депозитный рынок
21.02.2018
Названы самые надежные украинские банки в 2017 году
21.02.2018
Три банка контролируют почти 87% POS-терминалов в Украине
26.01.2018
Ощадбанк вводит услугу снятия наличных в банкоматах без карты
17.01.2018
Онлайн-помощник: Ощадбанк запустил на своем сайте чат-бота
ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!
28.12.2017
В киевских банкоматах госбанков закончились деньги
27.12.2017
Сокращение отделений и продажа акций: стали известны планы Ощадбанка до 2022
19.12.2017
Ощадбанк представил бесконтактную платежную карту для детей
19.12.2017
Украинские госбанки потребуют больших денежных вливаний в 2018 году
13.12.2017
Парк зимних развлечений на ВДНХ стал пространством без наличных
11.12.2017
График работы отделений Ощадбанка изменится
Cтартапы
Названа дата проведения юбилейного iForum-2018
События
13
Март
Киев
Kyiv Blockchain Forum пройдет в столице 13 марта
23
Март
Киев
В Киеве пройдет международная конференция BlockchainUA
29
Март
Киев
В Киеве пройдет криптовыставка Blockchain & Bitcoin Conference
24.11.2017
К Android Pay подключился еще один украинский банк
15.11.2017
Назван банк-лидер по приросту депозитов в Украине
25.10.2017
Каждый третий покупатель в Украине берет технику в кредит
19.10.2017
Ощадбанк ограничит операции интернет-банкинга
29.09.2017
Ощадбанк понизил ставки по ипотечным кредитам
14.09.2017
Ощадбанк запускает масштабную программу поддержки малого бизнеса
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