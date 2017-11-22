В Киеве пройдет конференция FinRetail 2017

1 декабря в Киеве состоится специализированная конференция по развитию розничных финансовых продуктов и сервисов FinRetail 2017, организатором которой выступает BankOnline
В рамках конференции пройдет поток для микрофинансовых компаний, соорганизатором которого выступает Всеукраинская ассоциация финансовых компаний (ВАФК).
Ежегодно данная конференция собирает специалистов из банков, ритейла, телекома, финансовых и страховых компаний, финтеха и тех, чья ежедневная работа связана с развитием финансовых продуктов и сервисов в сегменте розницы.
Темы, которые будут раскрыты на конференции:
- Какие технологии могут дать толчок развитию розничных финансовых продуктов;
- Концепция открытого банкинга и API-экономика, их возможности;
- Выход новых игроков в розничные финансовые продукты и роль классических финансовых институтов;
- Новые бизнес-модели и кооперация для увеличения доходности;
- Интеграция оффлайн и онлайн, оптимизация каналов и процессов;
- Состояние банковского кредитования и рост небанковского сектора;
- В какие технологии и инновации готовы инвестировать ключевые игроки до 2020.
Среди ключевых экспертов конференции:
- Валерий Даниленко, заместитель Председателя Правления Таскомбанка, расскажет, как получить синергию между банком и ритейлом и какие продукты нужны рынку.
- Дмитрий Вознюк, e-commerce Manager, ПАО «Концерн Галнафтогаз» (бренди «Fishka» і «OKKO»), поделиться опытом запуска финансового продукта на базе сети АЗС.
- Игорь Руснак, руководитель проекта Open Banking Lab в OTP Bank, о возможностях, которые дает концепция открытого банкинга, на примере программы Open Banking Lab.
- Ольга Гулькова, head of lean office, TBI bank Bulgaria/Romania, продемонстрирует возможности и укажет на риски при построении системы онлайн-идентификации клиента.
- Дмитрий Зарахович, управляющий партнер UAPAY, расскажет о финансовых сервисах в электронной коммерции.
- Эксперт от компании Fondy покажет какие финансовые и платежные инструменты существуют на рынке для кредитования онлайн и для офлайн игроков, которые планируют выйти в онлайн.
Зарубежным опытом по развитию микрофинансовой компании поделиться Ruslanas Telnovas, со-основатель компании Eurogroshi и директор по управлению рисками группы компаний Mano Finance.
Компания РЕНОМЕ-СМАРТ, эксперты в области самообслуживания с успешным 27-летним опытом разработки и внедрения решений для приема платежей, обработки денежных потоков и услуг в автоматическом режиме, совместно со своим партнером компанией SEDCO презентуют интерактивную систему управления взаимодействием с клиентами, которую можно будет протестировать во время конференции.
Полная программа опубликована на странице конференции: https://www.bank-online.com.ua/finretail2017/.
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Инфопартнеры конференции: Минфин, Finance.ua, Retailers.ua, PaySpaceMagazine, ВАФК, EBA, НАБУ.
Место проведения: Депо конференц-холл, г. Киев, ул. Антоновича, 52.
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