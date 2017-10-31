В Киеве пройдут две крупнейшие конференции в сфере платежей и кибербезопасности

Мероприятия пройдут в РК «Ультрамарин»

7 ноября в Киеве состоятся XVII Payments EMA Conference и X Security EMA Conference. Эти две масштабные конференции объединят специалистов по противодействию мошенничеству и киберпреступности, а также профессионалов карточного и платежного рынка стран СНГ и Восточной Европы.

Традиционные мероприятия Украинской межбанковской Ассоциации членов платежных систем EMA в этом году будут проводиться параллельно. Уникальный формат позволит каждому из участников выбрать интересующую его тему из программы каждой из конференций.

В мероприятиях примут участие:

Представители банковской и финансовой сферы, платежных систем и сервисов Украины

Эксперты в сфере платежей и инноваций, банковской безопасности мониторинга рисков

Регуляторные и правоохранительные органы

В программе XVII Payments EMA Conference («Платежи и инновации-2017»):

Уникальный анализ продуктов поставщиков платежных услуг (топ-15 банков)

Ключевые инициативы в сфере карточных, электронных и мобильных платежей

Презентация результатов анализа ожиданий клиентов в сфере платежных услуг, — совместное социологическое исследование Ассоциации ЕМА и компании GFK среди клиентов пятерки банков-лидеров Украины – о качестве, выигрышных и проигрышных практиках, предпочтениях и надеждах

Обзор платежных технологий, повышающих рентабельность бизнеса и развивающих безналичные платежи

Инновации европейского рынка и полезный для Украины опыт

Обсуждение возможностей приведения законодательства Украины к европейскому уровню для развития платежного рынка

В программе X Security EMA Conference («Восточно-европейской Конференции «ЕМА» по противодействию мошенничеству и киберпреступности – 2017»):

Итоги 2017 года в сфере кибермошенничества, по данным Ассоциации ЕМА и European CyberCrime Centre

Актуальные угрозы для банков и прогноз на 2018 год

Анализ и примеры логических атак на банкоматы

Кибератаки: как укрепить безопасность и уменьшить риски

Социальная инженерия – статистика и результаты Национальной программы содействия безопасности электронных платежей и карточных расчетов Safe Card

Лучшие практики предотвращения киберпреступлений, алгоритмы эффективного взаимодействия банков и правоохранителей

Конференции состоятся 7 ноября с 9:00 до 18:00 по адресу: г. Киев, ул. Липковского, 1А, РК «Ультрамарин», 3 этаж.

Узнать детали и зарегистрироваться можно на странице мероприятий.

Организатор конференций – Ассоциация ЕМА, генеральный спонсор – Проект USAID «Трансформация финансового сектора», информационные партнеры – Ассоциация «Всеукраїнська Асоціація Кредитних Установ», Ассоциация «Всеукраїнська Асоціація Фінансових Компаній», генеральный медиа партнер – Liga.net, FinTech-медиа партнер – PaySpace Magazine, медиа партнеры – UBR.ua, журнал «ФУЭТЕ».

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