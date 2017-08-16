Крупные должники: ТОП-5 самых громких банкротств стран

За последние 200 лет незавидный статус банкрота получило как минимум 83 государства, и не единожды

16 августа 1788 года министр финансов Франции Л. де Бриенн объявил государство банкротом. С тех пор банкротства коснулись многих стран. Редакция PaySpace Magazine предлагает вспомнить страны-банкроты, в которых дефолт состоялся совсем недавно.

На инфографике изображены Аргентина (последний дефолт был в 2014 году, всего 8 раз страна становилась банкротом за свою историю), Греция (совсем недавно, в 2015 году объявила себя банкротом), Венесуэла (всего 10 раз за историю страны, последний раз в 2014 году), Исландия и Россия (в 1998 году в стране был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств).

Эксперты отмечают, что стран, ни разу не объявлявших дефолт по внешнему долгу, мало. В их числе США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, скандинавские страны и Бельгия, Гонконг, Малайзия, Сингапур, Тайвань.

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