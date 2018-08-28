Улетное лето продолжается: микрокредиты с подарками от Visa

Visa, ТАСКОМБАНК, Interkassa и MyCredit запустили промо-кампанию с подарками в поддержку нового сервиса Visa Checkout

Интернет-магазины, которые принимают платежи через агрегатор платежных сервисов Interkassa, смогут предложить своим покупателям еще один вариант оплаты. Благодаря ТАСКОМБАНКУ, который оказывает услуги интернет-эквайринга, платформа добавила в перечень платежных сервисов цифровое хранилище Visa Checkout, которое позволяет покупателям экономить время, быстро оплачивая свои заказы с сохранением высокого уровня безопасности. А интернет-бизнесу — не волноваться о том, что клиент «бросит корзину», не найдя подходящего варианта оплаты.

Валерий Даниленко

заместитель председателя правления ТАСКОМБАНК

Платежный инструмент Visa автоматически появился на сайтах более 300 украинских онлайн-торговцев-клиентов Interkassa.

Николай Бирюк

управляющий партнер группы FinTech-компаний Interkassa

Удобство сервиса Visa Checkout заключается в возможности добавить в цифровое хранилище несколько платежных карт Visa или Mastercard. А затем использовать их для расчетов на разных онлайн-площадках, не вводя реквизиты «пластика» заново. Ведь персональные карточные данные остаются в цифровом хранилище Visa. Это экономит время и значительно упрощает жизнь клиентам, а также увеличивает конверсию для бизнеса.

Одним из первых партнеров, который начал продвижение сервиса Visa Checkout для своих пользователей, стал сервис онлайн-кредитования MyCredit.

Дмитрий Крепак

и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa

Чтобы продемонстрировать своим заемщикам преимущества использования Visa Checkout, компания запускает акцию «Улетное лето с Visa». В период с 10 августа по 24 сентября все клиенты, которые оформят кредит на карту Visa или погасят кредит с помощью Visa Checkout автоматически становятся участниками ежедневного и еженедельного розыгрыша промокодов на скидку 50%, пополнений мобильного счета на 100 грн, смартфонов Meizu и главного приза – «Поездки на двоих в Карпаты на 7 дней».

Иван Кривич

СЕО MyCredit

Запуская совместные платежные проекты, особенно сопровождаемые промо-акциями, компании поощряют клиентов использовать новые форматы оплат, что выгодно для всех участников рынка и конечного пользователя в особенности. Ведь те интернет-бизнесы, которые предоставляют клиентам платежи в удобном формате, повышают лояльность потребителя к своему бренду. А значит, и вероятность того, что в будущем он вернется на их сайт, быстрее решится на очередную покупку и оплатит безналично.

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