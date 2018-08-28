close-btn
PaySpaceMagazine

Улетное лето продолжается: микрокредиты с подарками от Visa

28.08.2018 16:17 PR

Visa, ТАСКОМБАНК, Interkassa и MyCredit запустили промо-кампанию с подарками в поддержку нового сервиса Visa Checkout

Интернет-магазины, которые принимают платежи через агрегатор платежных сервисов Interkassa, смогут предложить своим покупателям еще один вариант оплаты. Благодаря ТАСКОМБАНКУ, который оказывает услуги интернет-эквайринга, платформа добавила в перечень платежных сервисов цифровое хранилище Visa Checkout, которое позволяет покупателям экономить время, быстро оплачивая свои заказы с сохранением высокого уровня безопасности. А интернет-бизнесу — не волноваться о том, что клиент «бросит корзину», не найдя подходящего варианта оплаты.

Наличие в составе группы ТАС собственного процессингового центра позволяет нам очень быстро внедрять новые технологии и держаться на гребне волны инноваций. Для клиентов ТАСКОМБАНК стал агентом позитивных изменений, - тем, кто не только приносит в бизнес и в жизнь людей все мировые новинки, но и делает любые процессы легче, быстрее, удобнее и безопаснее. Мы уверены, что наш партнерский проект по внедрению сервиса Visa Checkout предоставит покупателям больше удобств, а продавцам – больше лояльных покупателей
Валерий Даниленко
заместитель председателя правления ТАСКОМБАНК

Платежный инструмент Visa автоматически появился на сайтах более 300 украинских онлайн-торговцев-клиентов Interkassa.

Как платежный агрегатор, мы регулярно добавляем в свою систему популярные методы онлайн-оплат. Наша миссия: дать возможность каждому клиенту платить так, как ему удобно, а бизнесу – повысить лояльность и продажи при минимальных операционных затратах
Николай Бирюк
управляющий партнер группы FinTech-компаний Interkassa

Удобство сервиса Visa Checkout заключается в возможности добавить в цифровое хранилище несколько платежных карт Visa или Mastercard. А затем использовать их для расчетов на разных онлайн-площадках, не вводя реквизиты «пластика» заново. Ведь персональные карточные данные остаются в цифровом хранилище Visa.  Это экономит время и значительно упрощает жизнь клиентам, а также увеличивает конверсию для бизнеса.

Одним из первых партнеров, который начал продвижение сервиса Visa Checkout для своих пользователей, стал сервис онлайн-кредитования MyCredit.

С учетом роста оборотов в электронной коммерции и появлением новых технологических трендов, Visa предлагает  сервис Visa Checkout как решение, которое наиболее оптимально отвечает потребностям торговцев, работающих в онлайн среде. My Credit впервые в Украине предлагает потребителям сервис Visa Checkout для микрофинансовых операций и мы видим огромный потенциал в этом сегменте для использования современных платежных технологий
Дмитрий Крепак
и.о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы, Visa

Чтобы продемонстрировать своим заемщикам преимущества использования Visa Checkout, компания запускает акцию «Улетное лето с Visa». В период с 10 августа по 24 сентября все клиенты, которые оформят кредит на карту Visa или погасят кредит с помощью Visa Checkout автоматически становятся участниками ежедневного и еженедельного розыгрыша промокодов на скидку 50%, пополнений мобильного счета на 100 грн, смартфонов Meizu и главного приза – «Поездки на двоих в Карпаты на 7 дней».

Ключевым трендом нашего времени является предоставление своим клиентам высокого уровня сервиса и комфорта. Стараясь соответствовать текущим запросам клиентов, мы интегрируем инновационные инструменты, одним из достойных примеров является Visa Checkout
Иван Кривич
СЕО MyCredit

Запуская совместные платежные проекты, особенно сопровождаемые промо-акциями, компании поощряют клиентов использовать новые форматы оплат, что выгодно для всех участников рынка и конечного пользователя в особенности. Ведь те интернет-бизнесы, которые предоставляют клиентам платежи в удобном формате, повышают лояльность потребителя к своему бренду. А значит, и вероятность того, что в будущем он вернется на их сайт, быстрее решится на очередную покупку и оплатит безналично.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безналичные платежи в Украине бьют рекорды — инфографика НБУ

Рубрики: VisaБанкиКомпанииКредитованиеНовостиУкраина
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!