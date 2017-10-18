1+1 пожаловались на незаконный майнинг на сайтах группы

Майнинг криптовалюты Monero, вероятно, происходил в интересах международного стартапа

1+1 медиа обнаружила и остановила незаконное вмешательство в работу сайтов группы, целью которого был майнинг криптовалюты Monero, вероятно, в интересах международного стартапа Newzmate.

Об этом сообщают в пресс-службе 1+1 медиа.

В ходе расследования было выявлено, что через API компании Newzmate в браузеры читателей новостных сайтов группы из домена api.traq.li загружался скрытый скрипт Сoin-hive для добычи криптовалюты Monero. Таким образом, мошенники обогащались за счет ресурсов компьютеров пользователей без их ведома. После обнаружения программа для майнинг была удалена из всех сайтов группы.

Программа попала на сайты медиагруппы после покупки сервиса электронных рассылок Traqli, разработчиком которого является Newzmate. Также редакции сайта ТСН.ua поступало предложение использовать сервис рассылки бесплатно, но при условии использования скрипта для майнинга. Такое предложение было отклонено, но упомянутый скрипт все равно попал на сайты группы.

Подобные действия подпадают под статью 361 Уголовного Кодекса Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Соответствующее заявление уже подано в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Напомним, в конце сентября текущего года уже были выявлены инциденты использования украинских онлайн-СМИ для майнинга криптовалюты. Тогда скрипт для майнинга Monero был обнаружен в football.ua, Korrespondent.net, iSport.ua, tochka.net и других.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что российские хакеры взломали 9 тыс компьютеров для майнинга криптовалют. Хакерские майниниг-фермы приносят своим владельцам около $30 тыс в месяц.

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