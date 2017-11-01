5% ВВП: один из центробанков получил рекордную прибыль

Это стало возможным благодаря росту стоимости зарубежных активов в его портфеле

Швейцарский национальный банк (SNB) зафиксировал рекордную прибыль в третьем квартале 2017 года. Как говорится в сообщении регулятора, чистая прибыль в июле-сентябре составила 32,5 млрд швейцарских франков ($32,7 млрд). Этот показатель является рекордным и соответствует порядка 5% ВВП страны.

Для сравнения, прибыль Федеральной резервной системы (ФРС) в размере $93 млрд, полученная в 2016 году, составила лишь 0,5% ВВП США.

Росту прибыли швейцарского центробанка в минувшем квартале способствовало, в частности, повышение стоимости портфеля акций банка. По данным на середину 2017 года, SNB владел акциями Apple Inc. на $2,8 млрд, а также бумагами Facebook Inc. на $1,3 млрд.

Низкие доходности облигаций поддерживают стоимость портфеля бондов, принадлежащих швейцарскому центральному банку, в том время как ослабление швейцарского франка повышает стоимость иностранных активов в местной валюте.

Вложения регулятора в зарубежные активы существенно выросли за последние годы: SNB приобретал акции и облигации иностранных эмитентов в расчете на то, что эти шаги ослабят франк.

По данным на август 2017 года валютные резервы SNB составляли порядка 750 млрд франков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам interfax.com.ua