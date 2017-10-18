Банкоматы Нацбанка проданы на аукционе

Покупателем сети АТМ национального банка стало государственное финучреждение

В октябре Ощадбанк приобрел банкоматную сеть Национального банка по рыночной стоимости, которую, как утверждают в НБУ, определили независимые оценщики.

Сумма сделки не уточняется. Однако известно, что 7 августа на аукцион выставлялись 57 банкоматов за 2,326 млн грн (в среднем 40,814 тыс. грн за банкомат). Речь идет о 23 банкоматах в Киеве и 34 банкоматах в регионах.

Это уже второй аукцион по продаже АТМ, который инициировали в НБУ. Первый был назначен на 27 февраля и не состоялся — не было подано ни одной заявки.

В НБУ отметили, что продажа осуществлена согласно Порядку отчуждения объектов государственной собственности, утвержденного постановлением Кабмина от 06.06.2007 № 803, с целью выведения непрофильных активов и сокращения затрат на их обслуживание.

Ощадбанк является зарплатным банком для НБУ. Поэтому эта сделка логична.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам: FinClub