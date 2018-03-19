Немецкий мобильный банк N26 получил приток капитала в 110 млн евро

Мобильный банк N26 завершил раунд финансирования в размере 110 млн евро в рамках подготовки к открытию в Соединенных Штатах.

Запущенный в Германии и Австрии в январе 2015 года, N26 изначально представлял собой текущий счет и карту Mastercard. Он это полнофункциональный банк, который обслуживает клиентов в 17 европейских странах, предоставляя им доступ к мгновенным платежам сверх лимита и международным переводам в 19-ти валютах посредством партнерства с TransferWise. Также доступны различные варианты вкладов через Vaamo, потребительские кредиты в реальном времени до 25 тыс евро и сберегательные счета в банках по всей Европе благодаря недавней сделке с Raisin.

Компания заявляет, что в настоящее время она подключает 5000 клиентов в день. Это означает, что на данный момент число пользователей превышает 1 млн.

На прошлой неделе генеральный директор и соучредитель Валентин Сталф сообщил о раунде финансирования на внутреннем уровне, и заявил, что теперь компания готова расширять зону влияния в США.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

О том, что популярный мобильный банк N26 выходит на крупный рынок, стало известно еще осенью 2017. В будущем N26 планирует построить в стране FinTech-центр с широким кругом услуг и стать универсальным решением для всех финансовых потребностей клиентов.

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