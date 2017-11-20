Больше половины европейцев совершают покупки в зарубежных интернет-магазинах

Самыми популярными устройствами для онлайн-шопинга среди европейцев являются ноутбуки

Согласно последнему исследованию E-shopper Barometer от DPDgroup, 54% европейцев совершили покупки в зарубежных интернет-магазинах в этом году — на 2% больше, чем в прошлом году.

В опросе приняли участие почти 25 тыс участников в 21 стране.

Исследование также показывает, что европейские онлайн-покупатели делают заказы с различных устройств. Потребители все больше и больше используют смартфоны для покупок в Интернете, но ноутбуки и настольные компьютеры по прежнему удерживают первенство. При этом 43% опрошенных считают наличие удобной мобильной версии сайта преимуществом.

Смартфон используют для онлайн-шопинга 39% европейских покупателей — на 5% больше, чем в прошлом году. Самой большой популярностью мобильный шопинг пользуется в Румынии (65%) и Хорватии (56%).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о 5 причинах, которые заставляют нас покупать в интернете. Их озвучили представители онлайн-магазинов, рекламных компаний, поисковиков и исследовательских организаций на конференции eCom21.

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По материалам ecommercenews.eu