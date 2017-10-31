Большие вызовы для малого бизнеса: упрощенную систему налогообложения могут отменить

Принятие законопроекта о мерах по детенизации оборота товаров и услуг может привести к большим трудностям для малого бизнеса

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно мер по детенизации оборота товаров и услуг». По мнению предпринимателей, бизнес-объединений и ассоциаций малого бизнеса, принятие такого закона уничтожит упрощенную систему налогообложения, существование которой малый бизнес Украины отстаивал годами.

Об этом сообщили в Государственной регуляторной службе (ГРС).

Только за первый год внедрения данного законопроекта расходы малого бизнеса на выполнение его требований составят не менее 15 млрд грн. А расходы на обязательное ведение плательщиками ЕН «Книга учета доходов и расходов» по расходам составят от 13,5 млрд грн.

Таким образом, в ведомстве предупреждают, что резкое увеличение финансовой нагрузки на субъектов малого предпринимательства приведет к массовому закрытию бизнеса, росту безработицы и социальной напряженности в обществе и, как следствие, к социально-политическому взрыву.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мобильное приложение «Нова пошта» стало удобнее для бизнеса. Теперь в приложении могут регистрироваться не только физические лица, но и бизнес-клиенты.

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По материалам ubr.ua