E-ticket в Харькове: неизвестные массово выводят терминалы из строя

Кто-то целенаправленно пытается сорвать в Харькове введение новой системы оплаты проезда

В Харькове в ночь на понедельник неизвестные вывели из строя минимум 14 терминалов по продаже электронных билетов, утверждает директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета Юрий Сидоренко.

По его словам, бригады компании-инвестора ООО «Финансовая компания «Платежный центр» объезжают город, чтобы установить точное количество испорченных терминалов и определить, какие из них подлежат ремонту.

Юрий Сидоренко также сообщил, что в понедельник горсовет подаст заявление по всем случаям порчи терминалов, зафиксированных, начиная с 1 декабря.

В отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области пообещали «реагировать» на случаи порчи терминалов.

Система «Электронный билет» была запущена 1 декабря 2017 году, однако многие пассажиры жаловались, что не могли купить e-ticket из-за того, что терминалы по продаже не работали. Те же, кому удалось купить электронный билеты, сообщали о проблемах с работой валидаторов в наземном городском электротранспорте.

В свою очередь Юрий Сидоренко сообщил, что в первый день работы системы, в восьми трамваях были перерезаны провода для валидаторов, кроме того, по его словам, некоторые терминалы использовались, как пепельницы, некоторые были запломбированы жвачкой или залиты клеем.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Visa продвигает бесконтактную оплату проезда по всему миру. Компания Visa стремится ускорить внедрение бесконтактных методов оплаты проезда в метро, автобусах и поездах.

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По материалам interfax.com.ua