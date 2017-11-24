Еще один украинский банк решил докапитализоваться

Летом банк занимал 31 место среди всех украинских банков по размеру активов
Идея Банк намерен увеличить уставной фонд на 1,258 млн грн до 300 млн грн. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Данный вопрос будет рассмотрен 26 декабря на собрании акционеров.
Идея Банк основан в 1989 году. Крупнейшим его акционером на 1 января 2017 года являлась финансовая группа Getin Holding S.A. (99,5878%). Согласно данным Нацбанка, на 1 июля по размеру активов (3,293 млрд грн) банк занимал 31-е место среди 88 действующих финучреждений.
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Ранее сообщалось о том, что глава правления одного из украинских банков покинет должность. Причиной могут послужить законодательные ограничения на совмещение должности члена правления банка с другими должностями.
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По материалам finclub.net