Европейский банк инвестировал в Нову Пошту: на что потратят 9,5 млн евро

«Нова Пошта» получит финансирование ЕБРР на развитие терминальной инфраструктуры

Компания «Нова Пошта» получит от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) финансирование в сумме 9,5 млн евро на строительство инфраструктурного объекта в городе Хмельницкий. Соответствующее решение было принято советом директоров ЕБРР 9 января 2018.

Нова Пошта приняла решение использовать кредитные средства для повышения эффективности операций, в том числе за счет автоматизации и внедрения современных технологий.

Проект предусматривает строительство в Хмельницком сортировочного терминала с современным оборудованием, средняя пропускная способность которого превышает обычную в три раза и составляет около 8,5 тыс посылок в час. Общая мощность сортировки составит 18 тыс отправлений в час. Терминал планируется построить в течение одного года. Срок реализации совместного проекта с ЕБРР составит 7 лет.

Петр Фоков

финансовый директор Группы компаний Нова Пошта

Проект позволит компании оптимизировать пробег автопарка, повысить эффективность загрузки автомобилей на 20% и снизить выбросы СО ² в атмосферу на 1200 тонн в год.

В дальнейшем на терминале планируется реализовать комплекс мер по энергоэффективности: на площади кровли установить солнечные панели, внедрить LED-освещение и воздушную систему отопления помещения. Цель этих мероприятий — улучшить влияние компании на окружающую среду. Кроме того, проект имеет целью ускорить логистические процессы и минимизировать привлечение персонала за счет автоматизации труда.

Вячеслав Климов

совладелец компании Нова Пошта

Клиенты почувствуют улучшение качества и скорости доставки уже в 2019 году.

В ЕБРР отметили, что финансовая поддержка банка сделает компанию более сильной, конкурентоспособной и поможет предоставлять клиентам лучший сервис по всей Украине.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В прошлом месяце компания Нова Пошта представила первый в Украине инновационный терминал для сортировки грузов. Его сортировочная мощность в несколько раз превышает возможности подобных отечественных объектов. Объект находтся в километре от Киевской окружной дороги.

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