И в гривне, и в долларах: депозитные ставки в Украине снижаются

Снизили ставки по депозитам ВТБ Банк, Пивденный, Пиреус

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам в гривне снизились. Ставки по депозитам в долларах после двухнедельной паузы снова упали. Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ.

Средняя процентная ставка в гривне упала по депозитам на период от 3 до 6 месяцев (на 0,06 п.п. до 11,59%). Синхронно опустилась доходность по вкладам сроком от 6 до 12 месяцев и для бессрочных сбережений (на 0,05 п.п. до 12,09% и до 7,74% годовых соответственно). Подешевели депозиты сроком свыше 12 месяцев (на 0,04 п.п. до 12,23%). Депозиты на период до 1 месяца по-прежнему предлагают 8,15% годовых. Доходность вкладов периодом от 1 до 3 месяцев составляет 9,43% годовых.

Средняя процентная ставка в долларах США для бессрочных сбережений снизилась на 0,03 п.п. и составляет 1,00% годовых. Стоимость вкладов на период до 1 месяца не изменилась и составляет 0,99% годовых. Депозиты сроком от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,02 п.п. и предлагают 1,32% годовых. Доходность вкладов на срок от 3 до 6 месяцев снизилась на 0,04 п.п. до 2,13% годовых. А депозиты периодом от 6 до 12 месяцев упали в цене на 0,01 п.п. до 2,78% годовых. Стоимость вкладов на период свыше 12 месяцев по-прежнему — 3,13% годовых.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что кредиты населению в нацвалюте с начала года выросли на 20 млрд грн. По словам Екатерины Рожковой, это последняя цифра по состоянию на сегодняшнее утро.

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По материалам finance.liga.net