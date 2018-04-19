Внутренние и международные сделки будут проводиться через blockchain

Второй по величине индийский банк ICICI объединил 250 корпораций на платформе blockchain. Это было сделано с целью проведения как внутренних, так и международных сделок, сообщает CCN.

Согласно официальным представителям ICICI, в этот союз вошли корпоративные конгломераты и гиганты, которые проводят разнообразные транзакции, такие как платежи по международной оплате труда сотрудникам, платежи внутри страны и платежи за сырье, посредством распределенной цепи.

В своем пояснении представители банка сообщили, что использование технологии blockchain гораздо упрощает процесс финансирования торговли путем привлечения контрагентов на одной платформе, что в свою очередь позволяет принимать решения практически в режиме реального времени.

На данный момент нет никаких подробностей, касающихся использованной технологии, но известно, что платформа может обеспечивать примерно 4 800 филиалов ICICI в стране и мире.

ICICI изучает возможности применения технологии blockchain с 2016 года. Для этого даже было создано новое специализированное подразделение банка.

Пилотная транзакция по передаче средств в реальном времени через blockchain была проведена из отделения банка ICICI в Мумбаи в филиал Emirates NBD в Дубае.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, как разные штаты США относятся к биткоину и blockchain. В докладе Брукингского института «Blockchain и правительства штатов США: первоначальная оценка» говорится о том, что немалая часть американских штатов проявляет интерес к использованию криптовалюты и технологии blockchain.

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По материалам ccn.com