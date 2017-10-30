Кредитную ставку для киевских предпринимателей снизят вдвое

Это стало возможным благодаря сотрудничеству столичных властей с Немецко-Украинским фондом

Столичные власти и Немецко-Украинский фонд презентовали Программу финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Киеве. Благодаря средствам из городского бюджета, кредитную ставку для малого и среднего бизнеса в столице будет снижено с 15% до 7,5%.

Как заявляют в пресс-службе КГГА, ставка будет самой низкой в Украине.

Заем можно получить в банках-партнерах НУФ, которые подписали соответствующие договоры с НУФ и КГГА.

Компенсация процентных ставок для МСП столицы предоставляется сроком на 24 месяца.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киевлян все чаще грабят на территории банковских отделений. Найти злоумышленников получается далеко не всегда.

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По материалам ubr.ua