Крупнейший банк США покупает FinTech компанию

Банк собирается предоставить своим клиентам удобный способ приема онлайн-платежей

Американский банк JPMorgan покупает платежную фирму WePay, чтобы упростить прием платежей для 4 млн своих бизнес-клиентов. Это один из редких случаев, когда финучреждение вкладывает средства в FinTech-стартап.

WePay — это американский провайдер онлайн-платежей, который предоставляет интегрированное и настраиваемое платежное решение через свои API-интерфейсы для краудфандинговых платформ, маркетплейсов и малого бизнеса.

Сделка позволит клиентам банка интегрировать платежи в программное обеспечение, которое они используют. Об этом без уточнения деталей сделки в начале недели сообщил представитель JPMorgan.

JPMorgan и WePay рассматривали партнерские отношения. Но в конечном итоге они решили, что платежная фирма будет более успешной в рамках банка. Команда будет продолжать работать в качестве инновационного инкубатора платежей JPMorgan.

Билл Клерико, основатель и главный исполнительный директор WePay, сказал, что его попросили помочь превратить JPMorgan в ведущего технологического работодателя в заливе Сан-Франциско.

Ранее JPMorgan наладил партнерские отношения с финансовыми стартапами Bill.com и On Deck Capital Inc.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что несмотря на критику JP Morgan ведет брокерскую деятельность с биткоином. Инвестиционное подразделение ведущего американского банка стало одним из крупнейших покупателей биткоин-нот ETN на Стокгольмской фондовой бирже Nasdaq.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — ТОП-7 поглощений в сфере платежей в первом полугодии 2017