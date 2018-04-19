Крупный производитель mPOS-терминалов идет в e-commerce

iZettle расширяет возможности мобильных платежей в е-commerce и онлайн-продажах

Шведский стартап iZettle, который занимается разработкой мобильных платежных терминалов, сделал еще один шаг на пути к развитию более масштабной стратегии в среде мобильных платежей для малого сегмента бизнеса.

Компания запускает новую платформу мобильных платежей для электронной коммерции, где клиенты могут создавать «рекламный инвентарь» для продвижения товаров и услуг, а также для пополнения продаж. Сервис могут использовать как те, кто уже пользуется услугами iZettle для совершения продаж, так и новые торговцы.

Решение iZettle перейти в среду е-commerce совсем не революционное. Так, с 2016 года американская компания Square, разрабатывающая решения для приема и обработки электронных платежей, предлагает свою онлайн-платформу для бизнеса. Аналогичные сервисы предоставляют Shopify, Stripe и многие другие.

Однако, по словам основателя iZettle Джейкоба Де Гира, сервис его компании намного лучше, потому что он сосредоточен именно на малом бизнесе.

Новая платформа для е-commerce от шведской компании предоставляет набор инструментов для создания и запуска онлайн-магазинов. Оплата услуг за использование платформы будет происходить в стандартном формате, как и в основном мобильном сервисе iZettle. Например, в случае британских клиентов, компания берет 1, 75% за каждую транзакцию. А продукт электронной коммерции будет стоить 29 фунтов стерлингов в месяц с учетом 2,5% комиссии с каждой транзакции.

В настоящее время возможностями платформы могут воспользоваться в Швеции и США. Однако в ближайшие месяцы компания планирует открыть доступ к новому сервису странам Европы и Латинской Америки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

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По материалам techcrunch.com.