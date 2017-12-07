Курс биткоина впервые в истории превысил $15 000

За неделю биткоин подорожал на целых $4300

Курс биткоина сегодня, 7 декабря, обновил исторический максимум. Он впервые преодолел рекордную отметку в $15 000.

По данным Coinmarketcap, на момент публикации средневзвешенная стоимость криптовалюты составляет $15 061. Капитализация биткоина превышает $251,9 млрд. При этом совокупная капитализация всех криптовалют достигла $404,3 млрд.

Таким образом, за сутки биткоин вырос почти на 18%, а за последнюю неделю — более чем на 40%, или около $4300.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Bitcoin назвали третьим по величине финансовым пузырем в мировой истории. Аналитики составили рейтинг 10 наиболее крупных финансовых пузырей в мировой истории.

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