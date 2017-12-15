Венчурный инвестор Илья Лаурс расскажет о тенденциях 2018

19 декабря в Klitschko Expo состоится public talk Ильи Лаурса «Инновации. Инвестиции. Лидерство

Public talk с лучшим спикером Olerom Forum 1, Ильей Лаурсом, состоится в три этапа:

Блок 1.ИННОВАЦИИ:

— тренды и инновации управления

— know-how для разработки успешной бизнес-модели

Блок 2. ИНВЕСТИЦИИ:

— венчурные инвестиции

— ICO и блокчейн

Блок 3. ЛИДЕРСТВО:

— создание команды лидеров для компании-лидера

— как в современных условиях стать первым в своем деле

Также спикер поделится как:

— вкладывая в стартапы других, развивать свой бизнес

— стать № 1 в своей нише

— увеличить доход и расширить рынок

— создать сильную команду единомышленников.

Кроме того, участникам гарантирован лучший нетворкинг. На мероприятие приглашены: управленцы и владельцы бизнеса, инвесторы и стартаперы.

Напомним, 30 сентября и 1 октября компания-организатор лекции провела в Киеве самый масштабный форум Украины и Европы – OLEROM FORUM 1. В рамках форума Украину впервые посетил сооснователь компании Apple – Стив Возняк. На OLEROMFORUM 1 также выступили отец интеллектуальной платформы Siri — Адам Чейер, соучредитель самой популярной в мире платформы для инвестиций Kickstarter — Чарльз Адлер, основатель первого интернет-магазина приложений GetJar и венчурный инвестор Илья Лаурс и коуч №1 и наставник лучших топ-менеджеров США и мира — Маршалл Голдсмит.

По результатам опроса участников Илья Лаурс был признанным лучшим среди всех спикеров форума.

Илья Лаурс — создатель крупнейшего независимого интернет-магазина приложений для мобильных устройств «GetJar». Илья входит в топ-40 самых влиятельных людей телекоммуникационной отрасли по версии Informa Telecoms and Media и в топ-25 hitech-лидеров Европы по версии Wall Street Journal.

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