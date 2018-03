Эксперт из ESET обнаружил в Google Play фишинговую программу

Сотрудник отдела безопасности ESET, Лукас Стефанко обнаружил вредоносное приложение, замаскированное под криптовалютную биржу Poloniex, сообщает Thenextweb. Основная цель этой вредоносной программы — фишинг учетных данных и кража личных средств.

Стефанко отметил, что первое время приложение предлагало переходить на вполне легальный сайт биржи — так мошенники выстроили доверительные отношения с пользователями и создали базу данных клиентов, которые готовы переходить на сайт ресурса именно из этой программы.

Когда база клиентов показалась мошенникам достаточной, они заменили ссылку на официальный сайт биржи фэйковой страницей для сбора учатных данных.

I found fake @Poloniex app on Google Play in a feeding phase.

After start, opens phishing web with redirection to legit Poloniex. If there is large user base then there wont be any redirection. pic.twitter.com/0UYMV9yIDA

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) March 28, 2018