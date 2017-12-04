Названы ТОП-20 Facebook-страниц украинских ритейлеров

Названы лидеры среди ритейлеров по количеству подписчиков на Facebook и по динамике развития за ноябрь 2017 года

Согласно данным аналитического сервиса Socialbakers, в ноябре украинский ритейл не стал сбавлять темпы роста прошлых месяцев и поставил новые рекорды. Если в сентябре наиболее быстро растущим стал Антошка, заполучивший 21 тыс новых подписчиков, то в прошлом месяце его обошел Алло, поменявшийся с украинской сетью товаров для детей местами в топе. Между ними вновь разместился Цитрус, не изменяя себе в постоянных +15 тыс новых фолловеров. За ними следует Watsons и ворвавшийся также и в 20-ку по количеству подписчиков MOYO.

Рекордный рост страницы Алло позитивно повлиял и на его позиции в топе самых популярных страниц Facebook среди ритейлеров. Еще месяц назад на позиции в ТОП-3 претендовала также Линия магазинов EVA, застолбив тем самым на пару с Watsons тройку лидеров, однако этим прогнозам не суждено было сбыться благодаря решительному, агрессивному SMM-маркетингу Алло, в ход у которого идут розыгрыши экшен-камер, смартфонов, а также многочисленные фотоотчеты, видеообзоры и голосования.

Свои позиции на шестой строчке рейтинга сохранил Цитрус, а вот Comfy и Фокстрот просели на одну позицию, опустившись на девятое и десятое место соответственно. Подвинул их Антошка, которому удалось приобрести в Facebook с сентября более 30 тыс новых поклонников, преодолеть отметку в 100 тыс подписчиков и обойти своего единственного конкурента из сегмента игрушек по количеству фолловеров Будинок іграшок. Как и в случае с Алло, поток качественного контента, в связке с розыгрышами и эффективным Digital-маркетингом, включающим все инновационные приемы от команды разработчиков Марка Цукерберга, позволили бренду высоко взлететь.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Rozetka открыла гипермаркет на Петровке. Крупнейший интернет-магазин Украины открыл традиционный гипермаркет на Петровке.

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По материалам rau.ua