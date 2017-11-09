НБУ изъял из обращения очередную партию поддельных гривен

Как сообщает НБУ, фальшивки были обнаружены банками в Ивано-Франковской области во время проведения инкассации терминалов самообслуживания
Департамент денежного обращения сообщил об изъятии из оборота неплатежных банкнот номиналами 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года. Неплатежные банкноты были составлены из шести частей от разных настоящих банкнот (площадью менее 55% от первоначальной площади) и склеены прозрачной клейкой лентой. Серийные номера на неплатежных банкнотах вырезаны.
В департаменте денежного обращения отметили, что обстоятельства изъятия и характер повреждения этих банкнот свидетельствуют о мошеннических действиях неустановленного лица — говорится о зачислении на счета через терминалы самообслуживания неплатежных банкнот.
При этом платежные поврежденные банкноты злоумышленник, скорее всего, предварительно обменивает в банках как значительно изношенные на общих основаниях.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что НБУ разрешил китайцам купить украинский госбанк. Два гражданина Китая приобретут 99,9% акций украинского госбанка.
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По материалам minfin.com.ua