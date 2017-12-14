НБУ расширил опции досрочного погашения валютных кредитов

Нацбанк расширил возможности для бизнеса досрочно погашать кредиты в иностранной валюте

Как сообщает пресс-служба регулятора, НБУ предпринял новые меры в рамках стратегии по ослаблению ограничений на валютном рынке Украины.

Во-первых, НБУ расширил перечень случаев, когда бизнес может досрочно погашать кредиты и займы в иностранной валюте, полученные резидентами от нерезидентов. Отныне досрочно можно будет погасить кредит или заем, в реализации которого полностью или частично участвует иностранное государство через уполномоченных им лиц (путем кредитования, страхования, гарантирования).

Во-вторых, регулятор отменил ограничения на максимальную сумму переводов иностранной валюты для операций уполномоченных банков, которые они осуществляют на основании индивидуальных лицензий НБУ. До сих пор максимальный лимит по таким операциям составлял $50 тыс (в эквиваленте) в месяц. В дальнейшем банки смогут проводить такие переводы инвалюты на сумму, определенную в индивидуальной лицензии.

Указанные шаги по валютной либерализации вступают в силу сегодня, 14 декабря 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что всего три украинских банка нуждаются в докапитализации. Украинские банки затягивают увеличение минимального уставного капитала.

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