НБУ сообщает в полицию о подозрительных операциях клиентов банков

О каких нарушениях НБУ сообщает правоохранителям — читайте далее

Национальный банк Украины открывает правоохранителям сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности

Национальный банк за 9 месяцев 2017 направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $ 16 млрд и 10 млн евро.

Куда НБУ направляет сообщения о подозрительных операциях:

в Национальн ое антикоррупционно е бюро Украины

антикоррупционно бюро Украины в Национальн ую полици ю Украины

В основном правоохранителям направлялась информация о проведении клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения.

Также сообщения касались подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была доказана правоохранителями в течение 9 месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что НБУ повысил требования к защите небанковских обменников. Приблизив требования по организации защиты помещений небанковских финансовых учреждений, имеющих генеральную лицензию на осуществление валютных операций по переводу средств и/или обмену валют, к аналогичным требованиям, действующим для банков.

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