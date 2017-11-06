Недобросовестных продавцов в Китае будут штрафовать на крупные суммы

Власти Китая защитят покупателей со всего мира от недобросовестных продавцов

В прошлом году китайские потребители активно жаловались властям на онлайн-магазины. Жалобы касались искусственного завышения цен в канун дня Double Elven (Всемирный день шоппинга), чтобы в период проведения акции показать солидные скидки, а также затирания продавцами негативных отзывов и выдумывания своих, положительных. В ответ на жалобы правительство издало закон, согласно которому на нечестных продавцов может быть наложен штраф в размере не менее $30 тыс. Для этих целей еще в августе 2017 года Китай запустил киберсуд – ведомство, которое займется расследованием претензий покупателей.

Напомним, Всемирный день шоппинга проводится на китайских интернет-площадках ежегодно 11 ноября (отчего в мире его часто называют «двойные 11»). В этот день продавцы завлекают покупателей солидными скидками и аукционными предложениями. Однако в минувшем году крупнейшая шопинг-площадка Alibaba была подвергнута критике. Клиенты жаловались, что продавцы предлагают «дутые» скидки – за несколько дней да акций искусственно повышают цены на свои товары, а затем снижают их, показывая скидки в 50% и более.

В 2016 году суточный объем продаж во Всемирный день шопинга» в Китае вырос на $18 млрд. Покупатели при этом разместили 657 млн заказов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названа страна-лидер в сфере электронной коммерции. В Global Web Index выяснили, потребители какой страны мира чаще всего скупаются в интернете.

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По материалам ubr.ua