Крупнейшая сеть гиппермаркетов в США начинает продавать готовые блюда

Walmart Inc. впервые начнет предлагать готовые блюда в своих магазинах. Этот шаг поможет компании продавать больше еды, одновременно лишая рестораны посетителей. Множество американцев скорее зайдут в супермаркет за дешевым обедом, чем отправятся в ресторан.

В настоящее время в 250 магазинах доступно десять различных блюд, и к концу года программа расширится до 2 тыс точек продажи, сказали в интервью руководители Walmart. Компания также вводит четыре варианта наборов еды, каждый из которых будет стоить $15.

Тайлер Лер, старший вице-президент Walmart, заявил, что более 80% американцев не знают, что у них будет сегодня на ужин.

Цены на готовые блюда будут разниться от $8 до $10, а разнообразие будет варьироваться от горшочков с картофельным пюре до куриной энчилады.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Walmart разрабатывает инновационное решение. «Умные посылки» будут особенно полезны для доставки скоропортящихся товаров.

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