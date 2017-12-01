Один из украинских банков уходит с рынка

Вчера НБУ отозвал у него банковскую лицензию

Национальный банк Украины решением Правления от 30.11.2017 №769-рш отозвал у ПАО “КБ “Финансовый Партнер” банковскую лицензию, генеральную лицензию на осуществление валютных операций и исключил банк из Государственного реестра банков. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

ПАО “КБ “Финансовый Партнер” прекратил банковскую деятельность без прекращения юридического лица в соответствии с требованиями Закона Украины “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”.

В НБУ напоминают, что согласно Закону “О банках и банковской деятельности” банки могут прекратить свою деятельность только путем ликвидации, но Законом “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков” введена процедура, которая дает возможность банкам прекратить осуществление банковской деятельности без прекращения юридического лица. В частности:

банк принимает решение о прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица и утверждает план прекращения, который должен определять все меры, которые будут приниматься им в рамках этого плана;

НБУ согласовывает план прекращения в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующих документов, при отсутствии оснований, по которым этот банк может быть отнесен к категории неплатежеспособного;

банк обязан полностью реализовать план прекращения в срок до 180 календарных дней со дня его согласования НБУ;

после реализации плана прекращения банк обращается к НБУ с ходатайством об отзыве банковской лицензии;

НБУ в определенном порядке принимает решение об отзыве банковской лицензии банка. Одновременно с принятием такого решения НБУ вносит соответствующую запись об исключении этого банка из Государственного реестра банков.

Юридическое лицо, банковскую лицензию которого отзывают, обязано в течение 3 рабочих дней со дня принятия НБУ соответсвующего решения об отзыве банковской лицензии обратиться к государственному регистратору для внесения изменений в сведения о таком лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, и изменений в ее учредительные документы, в том числе по изменению наименования в части исключения слова “банк”.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в НБУ рассказали, как будут работать банки в новогодние праздники. Известно, что 2 января банки будут работать без клиентов.

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