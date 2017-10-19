Ощадбанк ограничит операции интернет-банкинга

Ограничения на онлайн-операции для клиентов банка будут действовать всего лишь 11 часов

Функционал системы интернет-бакинга Ощадбанка — Ощадбанк 24/7 — будет частично ограничен в период с 23:00 20 октября по 10:00 21 октября.

Об этом Ощадбанк сообщил своим клиентам в Viber, уточняя, что неудобства связаны с «плановыми техническими работами» в рамках «модернизации банка». Какие именно услуги будут временно недоступны в банке не уточняют.

Напомним, ранее Ощадбанк разрешил своим клиентам открывать депозиты онлайн, без необходимости посещать банковское отделение и не оформляя бумажные договоры. Ставка по онлайн-депозитам на 0,5% в гривне и 0,25% в иностранной валюте больше, чем по вкладам, открытым в отделении. При этом, один из приоритетов в развитии банка является активная оцифровка всех сервисов и, как результат, закрытие убыточных отделений. Сейчас банк оперирует сетью из 3,3 тыс отделений, что почти вдвое меньше, чем еще несколько лет назад. Для сравнения, ПриватБанк насчитывает 3,5 тыс отделений.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Ощадбанк понизил ставки по ипотечным кредитам. Процентная ставка по всем направлениям ипотечного кредитования клиентов розничного бизнеса снизилась на 1-2%.

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