Польские банки предоставляют украинцам заманчивые предложения

Польские банки пытаются привлечь трудовых мигрантов из Украины стать их клиентами

Польские банки нацелились на украинцев, которые регулярно ездят на заработки в Польшу, и приготовили для них специальные предложения.

Польские финучреждения оценивают потенциальную клиентскую базу украинских заробитчан в 2 млн человек. Следом за операторами сотовой связи, которые уже успели получить дивиденды за счет растущего количества украинских трудовых мигрантов в Польше, в этом направлении начали работать и местные банки.

Так, Getin Noble Bank уже упростил для жителей Украины процедуру открытия счета. Для этого теперь достаточно предъявить паспорт или свидетельство о виде на жительство. Вскоре банк собирается предоставлять украинцам языковую поддержку.

В этом месяце банк Credit Agricole также упростил некоторые процедуры для украинцев. В начале 2018 года Idea Bank намерен сделать для своих клиентов бесплатными переводы в Украину. Специальные предложения для украинцев представит также PKO Bank Polski, у которого есть свои отделения в Украине.

Аналитики компании Personnel Service считают, что к концу 2017 года количество работающих в Польше украинцев составит 2 млн человек, а в 2018 году эта цифра вырастет до 3 миллионов. Банкиры же говорят о том, что растет не только количество украинских заробитчан, но и уровень их доходов. В частности, по данным Министерства иностранных дел Польши, в прошлом году украинцы перевели домой примерно 8 млрд злотых (около 2 млрд евро).

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк удвоил кредитные лимиты для бизнеса. Общая сумма кредитных лимитов, установленных банком на счета клиентов, превышает 8,4 млрд грн.

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По материалам ubr.ua