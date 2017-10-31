PaySpace Magazine Awards-2017: последний день подачи заявок

Прием заявок на участие в Премии PaySpace Magazine Awards на финишной прямой!

Успейте подать заявку — остался всего один день, чтобы оказаться в компании номинантов ежегодной премии PSM Awards 2017.

Поздравляем компании, которые уже прошли модерацию и с 1 ноября примут участие в пользовательском голосовании! А в декабре, возможно, пройдут по красной дорожке победителей года среди fintech и e-commerce проектов Украины.

С особой гордостью представляем генерального спонсора PaySpace Magazine Awards 2017 — компанию “Интеркасса”. Для нас поддержка такого сильного партнера говорит только об одном — мы на правильном пути развития: премия набирает вес, растет доверие как со стороны читателей, так и участников, а это для нас самое важное.

Компания “Интеркасса” также будет бороться за статус лидера в нескольких категориях “Лучший сервис онлайн-платежей”, “Лучший партнер интернет-магазинов по приему платежей”.

Процедура голосования в этом году стала более сложной. Наши специалисты разработали двухэтапную систему голосования, чтобы подсчет результатов был максимально объективным и точным.

Если ваша компания хочет также принять участие в нашей премии PaySpace Magazine Awards 2017, заявить о себе в профессиональном сообществе и заинтересовать пользователей, успейте отправить ваши заявки до конца октября. Остался один день!