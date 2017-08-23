Праздники близко: как будут работать банки

Национальный банк определил рабочие и выходные дни для банков по случаю празднования Дня независимости Украины

Регулятор установил для банков выходные дни с 24 по 27 августа.

Кроме того, дни работы системы электронных платежей НБУ были перенесены с 25 августа на субботу, 19 августа.

Сообщается, что 25 августа финучреждения при необходимости могут осуществлять кассовые операции с клиентами без открытия операционного дня банка.

При этом банки обязуются организовать работу по своевременной выплате пенсий, соцдоплат и других денежных выплат, а также обеспечить в эти дни бесперебойную работу банкоматов и обменных пунктов, обеспечив подкрепление их наличностью разных номиналов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Украине стремительно растут безналичные расчеты. По данным НБУ, с начала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с платежными картами в Украине составила 38,1%, увеличившись почти на 3%.

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По материалам minfin.com.ua