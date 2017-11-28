Робот украинских разработчиков попал на обложку TIME

Домашний робот Jibo умеет взаимодействовать с людьми

Робот Jibo вошел в список ТОП-25 изобретений 2017 года. Его разработкой частично занималась львовская компания Waverley Software, которая является членом Львовского ИТ Кластера.

Jibo — стационарный робот для дома, который взаимодействует с людьми. Он может распознавать лица и голос, запоминать шутки, и, таким образом, строить настоящие отношения. Он реагирует на окружающую среду — движениями и звуками, может фотографировать и напоминать о важных событиях, рассказывать о погоде.

Среди других топ-25 изобретений, по версии журнала — очки eSight 3, которые помогают ориентироваться в пространстве людям с нарушением зрения; чашка для кофе или чая Ember Mug, которая поддерживает идеальную температуру напитка; лифты Thyssenkrupp MULTI, которые передвигаются в разных направлениях, не только по вертикали, но и по горизонтали; смартфон Apple iPhone X; хиджаб Nike Pro Hijab для мусульманок, которые занимаются спортом и другие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Baidu и Xiaomi обьявили о сотрудничестве. Две крупные китайские компании решили объединить свои усилия для совместных технологических наработок в сфере интернета вещей и искусственного интеллекта.

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По материалам mmr.ua