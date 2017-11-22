С кошелька для цифровых валют Tether хакеры похитили $31 млн

Платформа предпринимает меры для возвращения украденных средств

Согласно пресс-релизу платформы Tether, 19 ноября кошелек проекта был взломан неизвестными хакерами, и $30 950 010 токенов USDT были переведены на внешний биткойн-адрес. Поскольку эмитентом токенов является Tether, украденные токены не подлежат возмещению. Команда предпринимает меры для предотвращения распространения похищенных токенов в экосистему. В настоящее время украденные токены находятся на адресе 16tg2RJuEPtZooy18Wxn2me2RhUdC94N7r, все они идентифицированы и не будут обмениваться на USD.

Бэкенд сервис кошельков Tether.io временно приостановлен. Проводится расследованиедля предотвращения подобных происшествий в будущем.

Пользователи также получают обновленную версию Omni Core – клиента для обслуживания транзакций Omnilayer, который представляет собой надстройку над блокчейном Биткоина. Новый код предотвращает любое перемещение украденных монет из кошелька злоумышленника. Tether настоятельно рекомендует всем интеграторам немедленно установить новую версию и еще раз подчеркивает, что украденные монеты не будут приниматься к обмену на USD.

Отмечается, что новый код вызывает изменение консенсуса по сравнению с предыдущей версией, а потому он является хардфорком (в заявлении сказано «временным хардфорком», что бы это ни значило).

Команда Tether, совместно с Фондом Omni, изучает различные способы возврата украденных токенов, и занимается устранением последствий хардфорка. Как только изменения основного протокола будут готовы, Фонд Omni предоставит всем интеграторам бинарные коды, которые станут дополнением к уже распространенному обновлению. После установки этого кода, Tether сможет вернуть украденные токены в свой кошелек.

Атака не затронула процесс эмиссии USDT и все токены, находящиеся в обращении, остаются полностью обеспечены резервами Tether.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что задержан мошенник, организовавший финансовую пирамиду в Украине. Жертвами финансовой пирамиды стали около 2 тысяч граждан.

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По материалам bits.media