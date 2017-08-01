Самый прибыльный банк Украины в первом полугодии 2017

Райффайзен Банк Аваль сохранил статус самого прибыльного банка по итогам первого полугодия 2017

По итогам первого полугодия прибыль Райффайзен Банка Аваль выросла на 88% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. И достигла 2,738 млрд грн. Об этом говорится в финансовом отчете банка за второй квартал 2017.

Чистый процентный доход банка в январе-июне увеличился на 15,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года — с 2,370 млрд грн до 2,738 млрд грн.

Кроме того, банк получил комиссионного дохода 1,04 млрд грн. Активы банка в первом полугодии увеличились до 60,912 млрд грн, в том числе кредиты и авансы клиентам выросли на 10,2% — до 30,859 млрд грн.

Уставный капитал к концу указанного периода оставался на прежнем уровне – 6,155 млрд грн, тогда как собственный капитал уменьшился на 8,8% — до 9,181 млрд грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

По итогам первого квартала 2017 Райффайзен также возглавил рейтинг самых прибыльных банков. В тройку также вошли ПриватБанк и ПУМБ. Последний закрыл полугодие с прибылью в 668,7 млн грн. А ПриватБанк по итогам 6 месяцев 2017 получил 2,9 млрд грн убытков.

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По материалам: FinClub