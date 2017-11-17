Сколько сэкономит НБУ, прекратив выпуск мелких монет — названы цифры

Регулятор сообщил, что себестоимость монет значительно превышает их номинал

Внедрение предложенного Национальным банком Украины механизма округления до 10 копеек с прекращением чеканки монет мелких номиналов позволит регулятору экономить порядка 91 млн грн в год на выпуске и транспортировке монет. Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

По его словам, расходы НБУ на выпуск монет мелких номиналов на сегодня в несколько раз превышают номинал таких монет.

Напомним, нацбанк обнародовал для общественного обсуждения проект решения, которым предлагает прекратить чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, округляя общую сумму покупки за наличные при отсутствии монет у покупателя и продавца. При безналичных расчетах округления не будет.

Как пояснили в НБУ, принудительное изъятие из обращения монет мелких номиналов пока не планируется, так как регулятор рассчитывает на постепенное снижение их объема в обращении за счет прекращения чеканки таких монет.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что нацбанк готовит выпуск новой купюры. В 2017-2018 годах в обращении появится новая 100-гривневая купюра.

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По материалам ubr.ua