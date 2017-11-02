Стартовало голосование в премии PaySpaсe Magazine Awards

Вот и дождались: этап голосования премии PaySpaсe Magazine Awards 2017 продлится целый месяц. А в декабре начнется подсчет голосов и определение победителей

Объявлять и награждать победителей мы будем на торжественной церемонии в Национальной филармонии 14 декабря. Отдать свой голос прямо сейчас можно на странице премии PSM Awards-2017.

Цель конкурса – определить лидеров рынка в сегментах FinTech и e-commerce. И нам безумно интересно, изменились ли ТОП-позиции в сравнении с прошлым годом?

Уже одобрены заявки на участие в премии PSM Awards от 170 компаний и 40 экспертов. Сам отбор участников стал более избирательным и строгим.

Усложнилась в этом году и процедура голосования. Наши специалисты разработали двухэтапную систему, чтобы подсчет результатов был максимально объективным, точным и профессиональным.

Голосуйте за самых авторитетных экспертов, любимые компании и продукты на странице премии PSM Awards-2017!

Генеральный спонсор премии: компания “Интеркасса”

Медиа-партнеры: “Финансовый консультант”,“EVO business”, финансовый портал Minfin, Finance.ua, “Фуэте”, Bitnovosti.com, “Українська народна премія”.

СПРАВКА

организатор премии PSM Awards — экспертное издание о платежах PaySpace Magazine. Журнал освещает тенденции и самые интересные события на рынке электронной коммерции, мобильных и электронных платежей, финансовых технологий, инноваций и банков.