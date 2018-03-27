ТОП-10 крупнейших финансовых центров мира

Лидирует по-прежнему одна из европейских столиц

Лондон остался на первом месте в списке крупнейших финансовых центров мира, несмотря на решение Великобритании покинуть ЕС. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd, которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Между тем Нью-Йорк, хоть и сохранил за собой второе место, но резко сократил отставание от британской столицы — теперь их разделяет всего 1 пункт.

Третье место в списке занял Гонконг, наращивающий отрыв от Сингапура (4 место). Токио держится на 5 строчке.

В десятку также вошли Шанхай, Торонто, Сан-Франциско, Сидней и Бостон. Цюрих и Пекин выбыли из ТОП-10.

В целом эксперты Z/Yen говорят о повышении доверия к ведущим международным финансовым центрам — рейтинги ТОП-25 растут. В то же время показатели доверия к центрам на 50 последних позициях снижаются. Полный список, включающий 96 городов, можно просмотреть здесь.

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По материалам minfin.com.ua